Dito CME legte Quartalsergebnis vor

Dito CME hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.27 PHP gegenüber -0.290 PHP im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 5.95 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 13.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.26 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch