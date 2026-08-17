DISystem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DISystem hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch