Disney-Aktie legt zu: Streamingdienst Disney+ hat mehr als 50 Millionen Abonennten weltweit

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat mit seinem neuen Streamingdienst Disney+ innerhalb von rund fünf Monaten mehr als 50 Millionen zahlende Abonnenten gewonnen.

Disney+ war in dem hart umkämpften US-Markt im November an den Start gegangen.

Getrieben wurde das Wachstum durch die Expansion nach Westeuropa und nach Indien - wo Disney+ vor etwa einer Woche als Teil der Disney-eigenen Plattform Hotstar gestartet wurde. Disney meldete 8 Millionen Abonnenten in Indien. Der Streamingdienst wurde in den vergangenen Wochen auch in acht europäischen Ländern eingeführt, darunter Grossbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland.

Anfang Februar hatte Walt Disney über 28,6 Millionen Abonnenten für Disney+ berichtet. Der Konzern hatte seinen Investoren gesagt, er rechnet bis Ende des Geschäftsjahres 2023/24 mit 60 bis 90 Millionen Abonnenten für den Dienst. Diese können Disney+ mit dem Sportstreamingdienst ESPN+ und dem Videoportal Hulu bündeln, die ebenfalls im Besitz von Disney sind.

Disney+ konkurriert unter anderem mit Netflix, Amazon.com und Apple TV+.

Die Disney-Aktie stieg bis zum US-Handelsende an der NYSE 3,39 Prozent auf 104,50 US-Dollar.

