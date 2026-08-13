Dish TV India präsentierte Quartalsergebnisse

Dish TV India äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.49 INR gegenüber -0.490 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 2.66 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 19.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch