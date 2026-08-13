Dish TV India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dish TV India hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 27.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch