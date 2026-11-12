Discovery Silver: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Discovery Silver hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 370.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 236.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch