Discovery Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Discovery Mining präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.10 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 519.9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326.3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch