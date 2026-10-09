Discovery-Corp Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Discovery-Corp Enterprises hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.010 CAD gegenüber 0.050 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch