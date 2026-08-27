Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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27.08.2026 07:00:00
Discover übernimmt Lufthansa-Kurzstrecken, Edelweiss baut Winterflugplan aus, Airlines kehren nach Nahost zurück
Lufthansa-Kurzstrecken ab Frankfurt und München zu Trainingszwecken zu übernehmen, dem weiteren Ausbau des Winterflugplans von Edelweiss sowie der schrittweisen Wiederaufnahme von Nahost-Verbindungen durch mehrere Fluggesellschaften.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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