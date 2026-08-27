Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’542 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’616 0.5%  Bitcoin 64’465 1.3%  Dollar 0.8044 -0.1%  Öl 89.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie fester: Zukunftsstrategie gefordert
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Aktie im Minus: Klarheit über BioNTech-Standort bis Ende September
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
Suche...

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 07:00:00

Discover übernimmt Lufthansa-Kurzstrecken, Edelweiss baut Winterflugplan aus, Airlines kehren nach Nahost zurück

Lufthansa
7.57 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen
Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit den Plänen von Discover Airlines, im Winter 2026/2027 mehrere Lufthansa-Kurzstrecken ab Frankfurt und München zu Trainingszwecken zu übernehmen, dem weiteren Ausbau des Winterflugplans von Edelweiss sowie der schrittweisen Wiederaufnahme von Nahost-Verbindungen durch mehrere Fluggesellschaften.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?