Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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25.08.2026 13:02:31
Discover Airlines übernimmt Lufthansa-Kurzstrecken im Winter zu Trainingszwecken
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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12:26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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24.08.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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21.08.26
|Lufthansa-Aktie schwächelt: Bodo Ramelow soll bei Schlichtung mit Lufthansa vermitteln (Dow Jones)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
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21.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
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Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen vor höherem Start -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street dürfte fester starten. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.