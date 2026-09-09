Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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09.09.2026 10:05:00
Discover Airlines testet Haifischhaut-Folie am Airbus A330
Airbus A330 erreicht. Ein Airbus A330-300 von Discover Airlines ist damit das erste Flugzeug, das mit der Folie ausgerüstet wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
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