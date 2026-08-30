Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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30.08.2026 07:00:00
Discover Airlines Kurzstrecken für Training, Fraport-Mitarbeiter an Malaria gestorben, Boeing-Ingenieure lehnen Tarifangebot ab
Fraport-Mitarbeiter nach einer seltenen Malaria-Infektion am Flughafen Frankfurt sowie der Ablehnung eines Tarifangebots durch Boeings Ingenieure und Techniker.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
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26.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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25.08.26
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