Disa India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Disa India hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72.75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 89.67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Disa India mit einem Umsatz von insgesamt 871.6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14.52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch