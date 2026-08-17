Direct Marketing MiX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Direct Marketing MiX äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 14.62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7.13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.41 Prozent auf 5.35 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch