Direct Marketing MiX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Direct Marketing MiX präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 9.64 JPY gegenüber 5.18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Direct Marketing MiX im vergangenen Quartal 5.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Direct Marketing MiX 5.38 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch