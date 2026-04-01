Direct General Aktie US25456W2044
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01.04.2026 03:29:52
Direct Digital Holdings, Inc. Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) released Loss for fourth quarter of -$11.66 million
The company's bottom line totaled -$11.66 million, or -$22.00 per share. This compares with -$2.18 million, or -$29.88 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 7.4% to $8.41 million from $9.08 million last year.
Direct Digital Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$11.66 Mln. vs. -$2.18 Mln. last year. -EPS: -$22.00 vs. -$29.88 last year. -Revenue: $8.41 Mln vs. $9.08 Mln last year.
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