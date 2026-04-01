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01.04.2026 03:29:52

Direct Digital Holdings, Inc. Q4 Sales Decline

(RTTNews) - Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) released Loss for fourth quarter of -$11.66 million

The company's bottom line totaled -$11.66 million, or -$22.00 per share. This compares with -$2.18 million, or -$29.88 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 7.4% to $8.41 million from $9.08 million last year.

Direct Digital Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$11.66 Mln. vs. -$2.18 Mln. last year. -EPS: -$22.00 vs. -$29.88 last year. -Revenue: $8.41 Mln vs. $9.08 Mln last year.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’341.38 19.64 B5TS6U
Short 13’627.59 13.62 SEWB5U
Short 14’120.50 8.86 SV5BGU
SMI-Kurs: 12’776.79 31.03.2026 17:31:45
Long 12’287.72 19.20 SC4B0U
Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
Long 11’527.17 8.95 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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