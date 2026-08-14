Direct Digital A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Direct Digital A hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.78 USD. Im Vorjahresquartal waren -50.600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7.8 Millionen USD, gegenüber 10.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22.78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch