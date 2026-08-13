Direcional Engenharia legte Quartalsergebnis vor

Direcional Engenharia veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.39 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.350 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.10 Prozent auf 1.28 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.07 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch