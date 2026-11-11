Direcional Engenharia gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Direcional Engenharia hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.38 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.440 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Direcional Engenharia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.16 Milliarden BRL im Vergleich zu 1.16 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch