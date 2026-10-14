DIP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DIP hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22.97 JPY gegenüber 27.15 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch