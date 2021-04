DIP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt wurden am Mittwoch Verluste verzeichnet. Anleger an der Wall Street hielten sich auch nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank zurück. An den Handelsplätzen in Asien gab es zur Wochenmitte keine einheitliche Bewegung.