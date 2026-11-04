Dion Global Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dion Global Solutions lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 INR, nach 0.010 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 29.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch