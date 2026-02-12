|
12.02.2026 06:37:00
Diodes vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Diodes äusserte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0.22 USD. Im letzten Jahr hatte Diodes einen Gewinn von 0.180 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Diodes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 391.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 339.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.43 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.950 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13.04 Prozent auf 1.48 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1.31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: US-Börsen zum Handelsende etwas leichter -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street schloss knapp im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.