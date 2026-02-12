Diodes vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Diodes äusserte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.22 USD. Im letzten Jahr hatte Diodes einen Gewinn von 0.180 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Diodes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 391.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 339.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.43 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.950 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13.04 Prozent auf 1.48 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1.31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

