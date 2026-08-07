Diodes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Diodes präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.990 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Diodes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 445.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 366.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch