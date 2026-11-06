DineEquity öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DineEquity hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DineEquity noch ein Gewinn pro Aktie von 0.480 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DineEquity mit einem Umsatz von insgesamt 248.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch