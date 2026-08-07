DineEquity hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DineEquity stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DineEquity noch ein Gewinn pro Aktie von 0.890 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DineEquity im vergangenen Quartal 240.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DineEquity 230.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch