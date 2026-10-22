Dine SAB De CV (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dine SAB De CV (B) hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.36 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dine SAB De CV (B) ein EPS von 0.020 MXN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42.60 Prozent auf 341.0 Millionen MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 594.0 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch