Dine SAB De CV (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dine SAB De CV (A) hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dine SAB De CV (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.36 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 MXN je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42.60 Prozent auf 341.0 Millionen MXN. Im Vorjahresviertel hatte Dine SAB De CV (A) 594.0 Millionen MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch