Dime Community Bancshares Aktie 473335 / US2539221083
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24.07.2026 04:23:01
Dime Community Bancshares Announces Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Dime Community Bancshares (DCOM) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $32.99 million, or $0.75 per share. This compares with $27.88 million, or $0.64 per share, last year.
Excluding items, Dime Community Bancshares reported adjusted earnings of $34.66 million or $0.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.3% to $126.45 million from $109.69 million last year.
Dime Community Bancshares earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32.99 Mln. vs. $27.88 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.64 last year. -Revenue: $126.45 Mln vs. $109.69 Mln last year.
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