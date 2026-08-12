Dilip Buildcon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dilip Buildcon äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7.88 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17.06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.26 Prozent auf 23.78 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Dilip Buildcon 26.20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch