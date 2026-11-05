Diligent Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Diligent Media präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.060 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Diligent Media in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45.99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.5 Millionen INR im Vergleich zu 26.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch