DIL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DIL hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DIL mit einem Umsatz von insgesamt 1.22 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10.60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch