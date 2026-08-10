DIJET INDUSTRIAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DIJET INDUSTRIAL hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 151.98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 53.58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.80 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch