DIJET INDUSTRIAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DIJET INDUSTRIAL hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 181.77 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.52 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch