Digjam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Digjam hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.68 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Digjam ein EPS von -0.870 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Digjam in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29.79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 99.3 Millionen INR im Vergleich zu 141.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch