|
23.10.2026 06:37:00
Digjam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Digjam hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.68 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Digjam ein EPS von -0.870 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Digjam in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29.79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 99.3 Millionen INR im Vergleich zu 141.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.