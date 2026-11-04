Digitide Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Digitide Solutions hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 INR gegenüber -0.120 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 7.64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch