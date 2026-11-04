DigitalOcean stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DigitalOcean hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

DigitalOcean vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 321.2 Millionen USD gegenüber 229.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch