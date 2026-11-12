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12.11.2026 11:18:36

Digitalisierung treibt Siemens an - Aktie Richtung Rekordhoch

Siemens
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(Ausführliche Fassung)

MÜNCHEN (awp international) - Der Technologiekonzern Siemens profitiert weiter von der anhaltenden Digitalisierung. Nach einem Jahr mit vielen Rekordwerten wollen die Münchner noch an Tempo zulegen. Dabei setzt Siemens auf Künstliche Intelligenz. "Industrielle KI eröffnet uns eine einzigartige Wachstumschance - für die Siemens hervorragend positioniert ist", sagte Konzernchef Roland Busch bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag in München. Der Konzern erhöhte dabei auch seine Mittelfristziele. Kein Teil mehr davon wird ab dem kommenden Jahr die Medizintechniktochter Siemens Healthineers sein.

Die Aktie konnte dies zu Handelsbeginn in deutliche Kursgewinne ummünzen. Mit einem Plus von zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent kratzte das Siemens-Papier an seinem Rekordhoch von 291,70 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 3,6 Prozent. Analyst Phil Buller von der US-Bank JPMorgan hob den starken Auftragseingang hervor, der besser als gedacht ausgefallen sei. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung, notierte er.

Die Entwicklung bei Siemens wird derzeit getragen durch die hohe Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie den Boom bei Rechenzentren. "Das digitale Geschäft zeigt weiterhin eine hohe Dynamik", sagte Busch in einer Telefonkonferenz. Ein starker Treiber sei die anhaltende Stärke des Software-Geschäfts gewesen. "Wir sind voll auf Kurs, unseren Umsatz im digitalen Geschäft bis zum Geschäftsjahr 2030 zu verdoppeln", zeigte sich der Konzernchef zuversichtlich.

Vor allem das Geschäft im Zusammenhang mit dem Bau von Rechenzentren boomt, insbesondere in den USA. Zuletzt wurde an dem ungebremsten Wachstum jedoch die Kritik aus Politik und Gesellschaft lauter - etwa wegen des hohen Energie- und Wasserverbrauchs solcher Zentren. Investoren fragen sich zudem zunehmend, ob sich die multimilliardenschweren Investitionen der KI-Unternehmen nachhaltig in Profitabilität ummünzen lassen. Der Druck für eine Regulierung steigt.

Konzernchef Busch sieht dies jedoch nicht als Wachstumsbremse für das Siemens-Geschäft in den kommenden Jahren. "Eine mögliche Regulierung ist nichts, was uns für unser Datencenter-Geschäft Sorgen macht", sagte er.

Auch die Krise rund um Nvidia-Chef Jensen Huang beunruhigt Busch nur wenig, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen zusammenarbeitet. "Wir reden hier über eine relativ grosse Firma, auch mit einem grossen Team", betonte Busch. "Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter." Siemens arbeitet mit Nvidia unter anderem bei der Simulation von Prozessen realistisch aussehender digitaler Zwillinge zusammen. Nvidias Chef Huang steht nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck.

Für das neue Geschäftsjahr kündigte Siemens eine Beschleunigung des vergleichbaren Wachstums auf neun bis elf Prozent an. Der Gewinn in Form des Ergebnisses je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten soll in der Mitte der Spanne um 13 Prozent steigen. Dabei sind Effekte aus der Abspaltung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers ausgeklammert. Auch mögliche Buchgewinne sowie deren Kosten sind nicht eingerechnet.

Siemens will 34,1 Prozent an die Aktionäre übertragen. Für zwei Siemens-Aktien soll es eine Aktie von Healthineers geben. Die Abspaltung soll voraussichtlich im Mai wirksam werden, wie das Unternehmen ankündigte. Siemens will seine Beteiligung von zuletzt rund 67 Prozent wie bereits bekannt auf ein reines Finanzinvestment schrumpfen - so bindet Siemens Healthineers viel Kapital und hat keine Synergien zu den anderen Bereichen.

Wegen der guten Aussichten hob Busch auch die Mittelfristprognose an. So soll ein vergleichbares Wachstum von sieben bis elf Prozent erreicht werden. Bislang hatte das Management sechs bis neun Prozent auf dem Zettel. Das Ergebnis je Aktie soll im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Hier war Siemens bislang von einer Steigerung im hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

"Indem wir Industrielle KI konsequent skalieren, treiben wir die nächste Phase profitablen Wachstums weiter voran", sagte Busch. Siemens soll dabei schneller wachsen als seine Schlüsselmärkte.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 schnitt Siemens auch dank des Booms bei Rechenzentren besser ab als erwartet. So knackte das Unternehmen beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel auf gut 108 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Unter dem Strich verdiente Siemens hingegen weniger, allerdings hatte der Konzern im Jahr zuvor durch den Verkauf von Innomotics einen Milliardengewinn verbucht. Dennoch sollen Aktionäre eine um 15 Cent höhere Dividende von 5,50 Euro erhalten./nas/men/stk

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