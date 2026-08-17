DIGITALIFT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DIGITALIFT hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 5.40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DIGITALIFT 47.43 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16.54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 728.8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873.3 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch