DigitalBridge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DigitalBridge liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DigitalBridge die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1.15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DigitalBridge noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 222.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch