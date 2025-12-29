SoftBank Aktie 4673649 / US83404D1090
29.12.2025 13:43:20
DigitalBridge Shares Climb In Pre-Market Amid Reports Of Acquisition Talks With SoftBank Group
(RTTNews) - According to Bloomberg News, SoftBank Group Corp. (SFTBY.PK) is in the advanced stages of discussions to acquire DigitalBridge Group, Inc. (DBRG), an alternative asset manager.
Following this report, shares of DigitalBridge climbed 33.38 percent, to $18.58 during trading before the bell. In the past one year, the stock has traded in the range of $6.41 to $15.55.
Citing unnamed sources, the report added that an acquisition deal between the two companies could be announced as soon as Monday.
The report comes as the major companies are competing to advance their artificial intelligence infrastructure, which has also prompted SoftBank's founder Masayoshi Son to capitalize in this sector.
With this acquisition, SoftBank could strengthen its portfolio related to assets tied to artificial intelligence, Reuters notes.
19.12.25
|Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat (finanzen.ch)
10.11.25
|Ausblick: SoftBank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
27.10.25
|Erste Schätzungen: SoftBank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
06.08.25
|Ausblick: SoftBank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
23.07.25
|Erste Schätzungen: SoftBank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
05.07.25
|SoftBank setzt auf KI-Führung - Spekulationen um OpenAI-Börsengang (finanzen.ch)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich nur marginal. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.