Digital World Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Digital World Acquisition A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89.77 Prozent auf 1.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch