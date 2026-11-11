Digital World Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Digital World Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 206.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch