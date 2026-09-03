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03.09.2026 06:37:00
Digital Utilities Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Digital Utilities Ventures liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Utilities Ventures die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 412.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.00 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0.39 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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