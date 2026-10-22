Digital Utilities Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Digital Utilities Ventures hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Utilities Ventures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 233.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch