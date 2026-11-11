Digital Turbine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Digital Turbine veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Digital Turbine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch