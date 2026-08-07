Digital Turbine stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Digital Turbine hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Turbine ein EPS von -0.130 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 166.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 130.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch