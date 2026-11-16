Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.30 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.26 Prozent auf 3.69 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.64 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch