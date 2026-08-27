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"ZUR4" 27.08.2026 17:03:00

Digital Realty-Aktie dreht ins Minus: Neues Rechenzentrum für Glattbrugg

Digital Realty-Aktie dreht ins Minus: Neues Rechenzentrum für Glattbrugg

Der US-Konzern Digital Realty hat den Bau eines neuen Rechenzentrums in der Schweiz gestartet.

Digital Realty Trust
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In Glattbrugg soll mit dem Bau von "ZUR4" eine Anlage mit einer IT-Kapazität von 15 Megawatt auf einer Fläche von rund 6300 Quadratmetern entstehen.

Der bereits aus ZUR1, ZUR2 und ZUR3 bestehende Rechenzentrums-Campus wird laut einer Mitteilung vom Donnerstag auch weiterhin mit 100 Prozent erneuerbarer Energie versorgt. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Digital Realty betreibt den Angaben nach mehr als 300 Rechenzentren an über 55 Standorten in mehr als 30 Ländern.

Die Digital Realty-Aktie verliert im NYSE-Handel zeitweise 0,31 Prozent auf 192,84 US-Dollar.

sta/uh

Zürich (awp)

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