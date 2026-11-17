Digital Power Communications hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 97.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Digital Power Communications mit einem Umsatz von insgesamt 15.28 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7.79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch